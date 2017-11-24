Російські найманці тримають в заручниках 162 українців

Про це повідомила перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко, передає “112 Україна”.

“Згідно з останньою інформацією, отриманою мною від центру звільнення заручників СБУ, на сьогоднішній день у нас 162 заручники перебувають на окупованих територіях – це цивільні, військові, чоловіки, жінки, серед них журналіст і троє волонтерів. Це ті люди, родичі яких звернулися до СБУ, щоб їхніх близьких розшукували”, – розповіла політик.

Геращенко зазначила, що кількість заручників зростає за рахунок проукраїнських жителів окупованих територій, яких заарештовують бойовики.

“Кількість заручників збільшується, в першу чергу, за рахунок проукраїнських громадян, які залишаються на окупованих територіях: їх хапають під надуманими приводами”, – сказала перший віце-спікер Верховної Ради.

За словами Геращенко, на сьогодні вдалося встановити місце перебування вже 94 осіб, але бойовики підтверджують наявність меншої кількості полонених. Вона також додала, що позитивних зрушень у питанні обміну полонених слід чекати до Нового року.