Популярний серіал «Свати» можуть заборонити через російського актора

Набирає обертів скандал навколо можливої заборони популярного серіалу «Свати».

Так, у Держкіно пообіцяли відреагувати на заборону в’їзду Службою безпеки України зірці українського серіалу «Свати» – російському актору Федору Добронравову, тільки-но одержить відповідні документи від Міністерства культури.

«Поки що Держкіно не має підстав заборонити показ серіалу «Свати». Ми будемо на це реагувати, але тільки тоді, як до нас надійдуть офіційні папери від Мінкультури, яке формує список осіб, заборонених до в’їзду, на підставі документа СБУ. Це суто бюрократичний процес – СБУ має направити відповідний документ до Мінкультури, а Мінкультури – до нас. На підставі цих офіційних документів ми починаємо реагувати. Тобто, ми діємо винятково в полі чинного законодавства. Як тільки до нас надійде цей документ – це може статися сьогодні, завтра, післязавтра, – ми будемо відкликати прокатне посвідчення на серіал», – сказав перший заступник голови Державного агентства України з питань кіно Сергій Неретін, передає Укрінформ.

Своєю чергою український актор Володимир Зеленський різко висловився на адресу Служби безпеки України і тих, хто виступає за заборону серіалу «Свати». Відповідне відеозвернення він оприлюднив на Youtube каналі студії «Квартал 95», інформує УП.

Шоумен зазначив, що в мережі активно обговорюється ідея заборонити серіал «Свати» в зв’язку з тим що одному з акторів, а саме Федору Добронравову СБУ заборонила в’їзд в Україну на 3 роки через публічну підтримку анексії Криму і його візити на окупований півострів.

Зеленський підкреслює, що це – «український серіал, придуманий ним і його колегами за українські гроші».

«По-перше, якщо він (Добронравов -ред.) порушив закон, він… зобов’язаний сюди не в’їжджати. Якщо він його порушив. Але зв’язок між товаришем Добронравовим і тисячою людей, які працювали над цим проектом останні 15 років, – його немає. Цей серіал люблять мільйони, дивляться мільйони. Якщо зараз завдання СБУ і всіх наших комітетів… – забрати цей серіал від людей, то ви так і скажіть це прямо», – зазначив Зеленський.

«Якщо комусь не подобається слово «свати» просто, а ближче слово «куми», то ви спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими «Сватами». Ви боретеся з тим, що об’єднує мільйони телеглядачів всі ці довгі роки», – заявив актор.

«Якого дідька ви щось там пропонуєте. Ви хто такі?! Якщо ви Служба безпеки України, то дбайте про безпеку українців…, а від «Сватів» поки жодна людина ще не повісилася», – емоційно заявив актор.

У свою чергу прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у себе в Facebook непрямо підтримала актора, водночас нагадала, що СБУ не займається заборонами жодних фільмів.

«Можу особисто від себе погодитися з обуренням відомого шоумена. На жаль, сьогодні найбільший інтерес преси становлять саме питання заборони в’їзду російських співаків і акторів», – написала вона.

«У той же час, хочу зауважити, що Служба безпеки України не має повноважень забороняти жодного фільму або серіалу. Це виняткова компетенція Мінкульту», – додала вона.