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Львівську оперу підсвітили помаранчевим кольором

Дарина Смеречанська

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Із 25 листопада до 10 грудня міжнародна спільнота проводить кампанію «16 днів протидії ґендерному насильству». У 2017 році міжнародна акція проводиться під гаслом «Разом ми можемо подолати гендерно-зумовлене насильство в освіті!», однак у різних країнах також привертається увага до інших видів насильства та пов’язаних з ним проблем із захистом жінок. У межах проведення кампанії о 17.00 будівлю Оперного театру підсвітили помаранчевим кольором. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Львів відкритий до світу і Львів виступає за дотримання закону, прав і свобод кожної людини. Ми долучаємося до цієї міжнародної акції «16 днів протидії гендерному насильству». Кожна людина на Землі, де б вона не жила і якої б статі чи релігії не була, має рівні права і можливості. Але ця 16-денна акція приверне увагу людей не лише до дотримання прав і свобод, а до їх вивчення, тому що наше суспільство має ще вчити свої права і свободи, бо власне відповідальність лежить на кожній людині.

Ми за те, щоб планувала гендерна рівність і кожна людина мала свободи, права, можливості, могла вільно розвиватися, навчатися, працювати і зазнавати будь-яких обмежень», – зазначила директор департаменту розвитку Наталя Бунда.

«Цьогорічна акція має помаранчевий колір, яким у Львові підсвічується Оперний театр і будівля ЛОДА. Наша акція стартувала о 17.00 і в інших містах України підсвіченням основних будівель в місті, щоб привернути увагу мешканців до проблем насильства щодо жінок», – зазначили організатори акції.

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