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Львівська облдержадміністрація вкотре шукає працівника

Олександр Косик

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Львівська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи апарату Львівської обласної державної адміністрації.

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, досвід роботи не обов’язковий.

Для участі у конкурсі слід подати документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, (зі змінами)), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Документи необхідно подати за адресою:  м. Львів, вул. Винниченка, 18,  каб. 245 до 17.00 год. 11 грудня 2017 року.

Контактна особа: Мандюк Світлана Юріївна, тел: 0322 999 492, e-mail: sv_mandyuk@loda.gov.ua

Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи апарату Львівської обласної державної адміністрації відбудеться 14 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257.

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