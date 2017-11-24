Канатана дорога, віадук, торговий центр і не лише. Район Високого замку у Львові чекають масштабні перетворення

Із 25 листопада 2017 року до 15 грудня 2017 року триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території, обмеженої вул. М. Кривоноса, вул. Опришківською, залізничною колією, вул. Б. Хмельницького, вул. Пильникарською, вул. Ужгородською, вул. Замковою, вул. Пішою, вул. Насипною, вул. Підвальною, вул. В. Винниченка. Цей документ розробляють, аби розпочати прокладання канатної дороги на Високий замок.

У проекті опрацьовано планувальне рішення щодо використання та забудови території орієнтовною площею 107 га.

Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником — ТзОВ «Укрдизайнгруп».

Місце проведення: Великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок,1). Початок о 18.00.

Що конкретно і для чого хочуть будувати?

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту детального плану, метою забезпечення доїзду на оглядові майданчики Високого Замку маломобільних груп населення з особливими потребами – запроектовані траси витягів канатної дороги від історичного ядра Львова, з врахуванням інтенсивності пішохідних потоків; запропоновано можливість влаштування підвісної канатної дороги від північних терас історичного ландшафту Губернаторських валів – до горішніх видових терас і майданчиків Високого Замку.

Які є варіанти розташування пунктів канатної дороги?

Проектом визначені й опрацьовані основні ландшафтно-архітектурні містобудівні вузли підходів до основних входів та до посадкових станцій витягів на Високий Замок, – на осях найбільш інтенсивних пішохідних зв’язків і туристичних маршрутів, а саме :

1). Запроектовані головний підхід – пішохідна експланада з віадуком (пішохідним мостом над проїжджою частиною вул. М. Кривоноса) на осі Губернаторських валів – до аванзони (вхідної частини) Парку «Високий Замок», поєднаної з посадковими майданчиками станції першого підйому канатної дороги;

2) Від вул. Вічевої, включно з віссю підходу, – від Площі Ринок на Площу Старий Ринок – до вулиць Ужгородської і Лева ;

3) Від вул. Замарстинівської-Татарської ;

4) Від залізничного вокзалу «Підзамче» передбачена канатна дорога через залізничну колію, з повною реконструкцією привокзальної території;

5) Від реконструйованої під об’єкти обслуговування комунально-складської території біля залізничного моста через вул. Опришківську (влаштування станції першого підйому витягів канатної дороги ) на Високий Замок (на перспективу);

6) Від вул. Опришківської, включно, з вирішенням підходів від парку «Знесіння», вулиці Довбуша, гори Лева;

7) Від вул. М. Кривоноса, через реконструйований комплекс Львівської телестудії.

Який варіант втілять?

«Із вказаних варіантів розміщення станції витягів канатної дороги значну перевагу можна надати варіанту 1, як з архітектурно- планувальних міркувань, так і за технічними характеристиками.

Станція розташована у внутрішньому дворі проектованого громадського центру поряд із вокзалом «Підзамче» (за межами території ДПТ). Траса витягів запроектована над контактною мережею електропоїздів до станції висадки на другій оглядовій терасі ландшафтно – паркового комплексу «Високий Замок», – йдеться у пояснювальній записці до детального плану території.

Згідно цього варіанту розташування канатної дороги, станція першого підйому канатної дороги буде на вул. Опришківській біля залізничного мосту.

Станція розташована в проектованому громадському центрі на вул Опришківській.

На третій оглядовій терасі запроектована станція висадки і комплексне впорядкування території.

Проектом передбачено, також трасування канатної дороги від станції висадки на третій оглядовій терасі – до торгового комплексу на вул. Б. Хмельницького (Жовківське передмістя) – на перспективу.

Що ще, крім канатної дороги?

Також запроектована система алейно- орожньої мережі, включно з туристичними маршрутами.

Згідно генплану Львова, проектом передбачено влаштування підземного дворівневого паркінгу на 150 м/м, над паркінгом запроектована площадка.

висадки туристів із туристичних автобусів – на території туристичного центру, на вул. М.Кривоноса.

Підземні паркінги запроектовані також в складі громадських центрів на привокзальній площі «Підзамче» і на вул. Опришківській, біля залізничного моста – на перспективу.



Туристичний центр

Існуючу монументальну будівлю підприємства «Система» на вулиці М. Кривоноса пропонується перепрофілювати під туристичний центр, біля якого запроектовані відкриті паркінги для туристичних автобусів і індивідуального транспорту. Туристичний центр пропонується з’єднати пішохідною віссю, через реконструйовану територію телестудії на Високий Замок.

Питання вбиралень

Згідно плану, планується розміщення громадських санвузлів, зокрема при головному вході в парк (з вул. Ужгородської і вул. Замкової), на пішохідному підземному переході під залізничним полотном на вул. Б. Хмельницького , в зоні туристичного центру по вул. М. Кривоноса, на станціях витягів канатної дороги; Передбачена також реконстукція громадських санвузлів при вході в парк з сторони існуючих вул. Опришківської, в рівні другої оглядової тераси.

Перший підйом на місці будівлі МВС

Передбачена повна реконструкція привокзальної території, на місці знесеної малоцінної складської будівлі МВС запроектований сучасний громадський центр, з станцією першого підйому на Високий Замок.

Новий міст-віадук

Проектом запропонована також можливість влаштування акведука через залізницю від Джерела із статуєю Святої Богородиці – до привокзальної площі.

Нагадаємо, 26 грудня під час сесійного засідання депутати міської ради Львова проголосували за створення інвестиційних проектів для створення у Львові канатної дороги на Високий замок та створення «Музею кіно».

Фото: Твоє місто