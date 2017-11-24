Через «замінування» із Forum Lviv та Victoria Gardens евакуйовують людей

У Львові із торгових центрів Forum Lviv та Victoria Gardens евакуйовують людей. Про це повідомляє «Варта 1» у Facebook, передає Львівський портал.

«ТЦ «Форум»: людей просять вийти , можливе замінування. Попросили всіх вийти. Евакуюють людей і автомобілі», – наголошується у повідомленні.

Згодом активісти повідомили також про те, що ТЦ Victoria Gardens також «замінували»:

«Вул. Кульпарківська, 226. Анонімне повідомлення про те, що о півночі буде вибух в ТЦ Victoria Gardens

Всіх людей евакуйовують».

Як своєю чергою поінформували у прес-службі ГУ НП у Львівській області. Правоохоронці обстежують приміщення центрів та прилеглу територію, проводиться евакуація працівників та відвідувачів.

Власне, до правоохоронців о 18.15 та 18.22 надійшло два анонімних повідомлення про замінування двох львівських торгівельно-розважальних центрів розташованих на вулицях Під Дубом та Кульпарківській.

На місці подій працюють слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб. Поліцейські обстежують приміщення центрів та прилеглу територію, проводиться евакуація працівників та відвідувачів.

Наразі встановлюються особи анонімів, котрі надали повідомлення.

Фото: Варта 1