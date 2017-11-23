У їдальні Верховної Ради розповіли, чим обідають нардепи

Найпопулярнішими стравами у їдальнях Верховної Ради є український борщ з пампушками, грибна юшка і котлети Про це розповів директор державного підприємства “Їдальня” управління справами апарату Ради Микола Бобренко, повідомляє Еспресо з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.

23 листопада Рада влаштувала день відкритих дверей парламентської їдальні.

“Найпопулярніші страви – це звичайні прості страви української кухні. Наприклад, з перших страв – український борщ червоний з пампушками, грибна юшка. На друге часто беруть звичайні котлети з курятини, телятини і змішаного фаршу”, – сказав Бобренко.

Він також розповів, що асортимент страв у їдальнях формується на підставі попиту. Наприклад, в їдальні у будівлі Верховної Ради, де часто обідають депутати і представники іноземних делегацій, в меню буває червона риба, відповідно і ціни за обід тут вищі.

За його словами, в середньому вартість обіду становить до 100 грн.

“Загалом у меню 300 страв, які щодня змінюються. Рідко буває, що меню повторюється раз на тиждень”, – сказав Бобренко.

Він додав, що їдальня на вулиці Садовій, 3, має 70 посадочних місць і щодня обслуговує 300 осіб, а в пленарні тижні – удвічі більше. Стільки ж місць і відвідувачів і в будівлі їдальні у Раді.

Штат їдалень 110 осіб, з них 60-65 кухарів. На підприємстві працюють два виробництва, які готують страви для 3 їдалень і кількох буфетів Ради, зокрема і для їдальні “під куполом”.

За словами Бобренка, підприємство заплатило 3,3 млн грн податків до бюджету за 9 місяців 2017 року.