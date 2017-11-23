ОСТАННІ НОВИНИ

У їдальні Верховної Ради розповіли, чим обідають нардепи

Єва Корнійчук

|

Найпопулярнішими стравами у їдальнях Верховної Ради є український борщ з пампушками, грибна юшка і котлети Про це розповів директор державного підприємства “Їдальня” управління справами апарату Ради Микола Бобренко, повідомляє  Еспресо з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.

 

23 листопада Рада влаштувала день відкритих дверей парламентської їдальні.

“Найпопулярніші страви – це звичайні прості страви української кухні. Наприклад, з перших страв – український борщ червоний з пампушками, грибна юшка. На друге часто беруть звичайні котлети з курятини, телятини і змішаного фаршу”, – сказав Бобренко.

Він також розповів, що асортимент страв у їдальнях формується на підставі попиту.  Наприклад, в їдальні у будівлі Верховної Ради, де часто обідають депутати і представники іноземних делегацій, в меню буває червона риба, відповідно і ціни за обід тут вищі.

За його словами, в середньому вартість обіду становить до 100 грн.

“Загалом у меню 300 страв, які щодня змінюються. Рідко буває, що меню повторюється раз на тиждень”, – сказав Бобренко.

Він додав, що їдальня на вулиці Садовій, 3, має 70 посадочних місць і щодня обслуговує 300 осіб, а в пленарні тижні – удвічі більше. Стільки ж місць і відвідувачів і в будівлі їдальні у Раді.

Штат їдалень 110 осіб, з них 60-65 кухарів. На підприємстві працюють два виробництва, які готують страви для 3 їдалень і кількох буфетів Ради, зокрема і для їдальні “під куполом”.

За словами Бобренка, підприємство заплатило 3,3 млн грн податків до бюджету за 9 місяців 2017 року.

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...