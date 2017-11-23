У Львові встановили бронзову міні-копію Святоюрського комплексу

Сьогодні на пл. святого Юра відкрили бронзовий макет Святоюрського комплексу у мініатюрі. Це вже другий такий макет. Першою адаптованою для незрячих львів’ян і гостей міста в межах проекту «Львів на долонях» стала споруда Львівської ратуші. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відтепер люди з вадами зору та іншими фізичними обмеженнями можуть побачити на дотик архітектурну пам’ятку – Архикатедральний Собор святого Юра з цілим комплексом будівель довкола нього. Бронзова модель-макет Святоюрського комплексу, висотою 1,08 м, встановлена на пл. святого Юра.

Львівський обласний осередок громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» у 2017 році подав на конкурс соціально-культурних проектів до управління культури Львівської міської ради проект під назвою «Львів на долонях: Святоюрський сакральний комплекс». Проект переміг на конкурсі і отримав фінансову підтримку в розмірі 74 тис. грн. Загальна вартість цього макету – 150 тис. грн., тому іншу частину суми дофінансувало Міністерство культури України в рамках гранту на підтримку молодих талановитих митців.

Міні-макет Святоюрського комплексу включає в себе Собор святого Юра, Митрополичі палати, Митрополичі сади, дзвіницю, курію, пам’ятник Митрополиту Андрею Шептицькому.

У 2016 році Львівський обласний осередок громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» започаткував у Львові ініціативу щодо створення макетів стародавніх архітектурних пам’яток. Першою адаптованою для незрячих львів’ян і гостей міста в межах проекту «Львів на долонях» стала споруда Львівської ратуші, розміщена поруч з оригіналом на пл. Ринок.