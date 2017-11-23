У львівській школі 5-класник потерпає від "покарань" через відмову батьків вкотре здавати гроші на меблі?

У львівській школі №95, що на Сихові, дискредитували учня через те, що його мати не здала кошти на нові меблі. Про це обурена мати школяра Тетяна Говорко розповіла у Facebook.

«На дитину вже вчиняють тиск!!! Сьогодні збори в школі, маю бути на двох(двоє дітей) і в двох класах потрібно здати на меблі. В одному класі по 600 грн. вже здали батьки на шафи, (проект батькам видали вже в серпні). Я не здала, бо минулого року така сума була сума на закупівлю нових парт (1 вересня в класі стояли для першачків різної висоти парти).

За словами жінки, кожного року до п’ятого класу батьки купують щось нове до школи.

«У п‘ятому дають новий клас і все починається знову зі старих меблів і старих вікон. Це я вже знаю по старшій дитині. І вчителька неодноразово наголошувала принести дитині гроші на нові шафи, я ж відмовлялася, щоб знову підняти це питання на зборах. Але шафи вже придбані. Тепер батьківській комітет оголосив в групі Viber, хто не здав! І моїй дитині видали стілець для одягу, звісно старі вішаки з класу прибрали. Дитину дискримінували!», – обурюється жінка.

Львівський портал очікує на коментар представника управління освіти міської ради з приводу цієї ситуації.