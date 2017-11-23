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У дворику в центрі Львова знайшли старовинні єврейські надгробні плити

Єва Корнійчук

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Учора, 22 листопада 2017 року, у Львові у внутрішньому дворику будинку на площі Галицькій, 15 розпочались розкопки та вилучення єврейських надгробків, які використовувались для мощення подвір’я.  Про це повідомляє Духовна велич Львова.

 

Роботами займається Львівський волонтерський центр при Всеукраїнському благодійному єврейському фонді «Хесед-Ар’є».

За словами волонтерів «Хесед-Ар’є», до них надійшла інформація, що весь внутрішній двір будинку вистелений єврейськими надгробними плитами – мацевами. Зокрема, з цих плит були зроблені сходи до підвального приміщення котельної. Саме звідти волонтери почали діставати перші плити. Загалом у дворі може бути близько сотні мацев.

 

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