Старі львівські трамваї зігрівають по-новому

У старих львівських трамваях встановлюють нову систему опалення і обіцяють до настання морозів обігріти увесь рухомий склад ЛКП «Львівелектротранс». Про це у коментарі Львівському порталу повідомив речник підприємства Іван Бондар.

Він розповів, що у трамваях, яким 30 років і більше ТЕНи, які розміщені повздовж трамвая з обох сторін нагріваються і тепло поширюється природним способом.

«Ми ж зараз встановлюємо навпроти кожних дверей нагрівачі, які не просто нагрівають ТЕН, а ще й вентилятором видувають тепле повітря у напрямку дверей, які постійно відчиняються. Така теплова гармата, яка перекриває потім холодного повітря, який потрапляє у салон з відчиненими дверима. Такі системи встановлені навпроти кожних дверей», – пояснив І .Бондар.

Як уточнив речник «Львівелектротрансу», один львівський трамвай вже обладнали такою системою обігріву.

«Також воно стоїть на вагоні №1155, і зараз ми ще встановлюємо. Маємо кілька розібраних вагонів, і на них встановимо обігрівачі нового типу. Вони є більш енергоощадні, а також – ефективність їхньої роботи є вища. Там близько 12 кіловат спожитої енергії за годину. За один кіловат ми оплачуємо 2,27 копійок. Виходить порядка 30 гривень», – підрахував він.

Вартість такого задоволення для одного трамвая – 17 тисяч гривень.Т акож у «Львівелектротрансі» зазначають, що обладнати старі трамваї новими системами опалення – нелегка справа.

«Для того, аби їх встановити, треба не тільки 17 тисяч гривень для придбання, а ще практично треба зняти всі крісла ,частину підлоги. Тобто цей вагон мають обладнувати приблизно тиждень», – розповів і. Бондар.

Нагадаємо, у Львові вже близько тижня вмикають опалення у електротранспорті.