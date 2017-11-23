ОСТАННІ НОВИНИ

Старі львівські трамваї зігрівають по-новому

Катерина Родак

|

У старих львівських трамваях встановлюють нову систему опалення і обіцяють до настання морозів обігріти увесь рухомий склад ЛКП «Львівелектротранс». Про це у коментарі Львівському порталу повідомив речник підприємства Іван Бондар.

 

Він розповів, що у трамваях, яким 30 років і більше ТЕНи, які розміщені повздовж трамвая з обох сторін нагріваються і тепло поширюється природним способом.

«Ми ж зараз встановлюємо навпроти кожних дверей нагрівачі, які не просто нагрівають ТЕН, а ще й вентилятором видувають тепле повітря у напрямку дверей, які постійно відчиняються. Така теплова гармата, яка перекриває потім холодного повітря, який потрапляє у салон з відчиненими дверима. Такі системи встановлені навпроти кожних дверей», – пояснив І .Бондар.

Як уточнив речник «Львівелектротрансу», один львівський трамвай вже обладнали такою системою обігріву.

«Також воно стоїть на вагоні №1155, і зараз ми ще встановлюємо. Маємо кілька розібраних вагонів, і на них встановимо обігрівачі нового типу. Вони є більш енергоощадні, а також – ефективність їхньої роботи є вища. Там близько 12 кіловат спожитої енергії за годину. За один кіловат ми оплачуємо 2,27 копійок. Виходить порядка 30 гривень», – підрахував він.

Вартість такого задоволення для одного трамвая – 17 тисяч гривень.Т акож у «Львівелектротрансі» зазначають, що обладнати старі трамваї новими системами опалення – нелегка справа.

«Для того, аби їх встановити, треба не тільки 17 тисяч гривень для придбання, а ще практично треба зняти всі крісла ,частину підлоги. Тобто цей вагон мають обладнувати приблизно тиждень», – розповів і. Бондар.

Нагадаємо, у Львові вже близько тижня вмикають опалення у електротранспорті.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...