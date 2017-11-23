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На вулицях Шевченка і Городоцькій рівень шуму є особливо небезпечним для людини, - дослідження

Родак Катерина

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Студентка НУ «Львівська політехніка» Катерина Кручиніна дослідила рівень шуму на магістральних вулицях Львова. Лише одна із вулиць, де велося дослідження, відповідає нормам щодо шуму.

 

Згідно результатів дослідження, найбільший рівень шуму спостерігається на вулиці Шевченка та Городоцька та становить 90 дБ та 83 дБ, відповідно, він є особливо небезпечним для людини.

«Вварто зауважити, що тип дорожнього покриття на цій вулиці – бруківка та наявні трамвайні колії по обидві сторони, що безумовно впливає на таке велике значення», – зазначається у дослідженні.

Найменший рівень шуму (70 дБ) на вулиць Луганська, що є безпечним для людини, але при постійному впливі також можуть бути негативні наслідки.

Найвищі показники рівня шуму спостерігались на вулицях, де наявні трамвайні колії та типом покриття є бруківка та мала швидкість руху автомобілів.

 

 

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