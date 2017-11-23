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На Львівщині від лептоспірозу померло двоє людей

Катерина Родак

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У Львівській області в листопаді 2017 року зареєстровані два летальних випадки захворювань людей на лептоспіроз. Про це Львівському порталу повідомили в обласній лабораторії МОЗ.

 

Так, цього року померли від хвороби жителі Миколаївського району (чоловік 50-ти років, працював в рибгоспі) та Кам’янко-Бузького району (жінка, 72 роки, пенсіонерка).

З епіданамнезу встановлено, що зараження лептоспірозом у першому випадку ймовірно відбулося за місцем праці хворого, оскільки він контактував з водою ставів, де водяться щурі, видри, ондатри, які є переносниками збудника; або кормами (можливе забруднення їх сечею гризунів). Звернувся за медичною допомогою на 7-ий день від початку захворювання в тяжкому стані, був госпіталізований у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню реанімаційне відділення, мав супутню патологію. На 14-ий день від початку лікування хворий помер.

В іншому випадку жінка звернулася за наданням меддопомоги лише на 8-ий день від початку захворювання, в той же день у важкому стані була госпіталізована в Львівську ОІКЛ, на наступний день вона померла. Зараження лептоспірозом ймовірно пов`язане з доглядом за свійськими тваринами та заселеністю гризунами господарських приміщень.

В обох випадках хворі не дотримувалися правил особистої гігієни.

Загалом з початку року в області зареєстровані 17 випадків захворювань людей на лептоспіроз, в т.ч. 3 летальні. За аналогічний період 2016 року – 13 випадків; летальні випадки не реєструвалися. Захворювання були у м.Львові – 7 випадків, у Жовківському районі – 4 випадки та Старосамбірському районі – 2 випадки, Золочівському, Дрогобицькому, Миколаївському та Кам`янка-Бузькому районах – по 1 випадку.

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