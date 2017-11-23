На балконі редакції газети «Ратуша» з’явився розгніваний Садовий

Львівська комунальна газета «Ратуша» опублікувала відповідь міському голові Львова Андрію Садовому на його закиди щодо непрозорості розпоряджання фінансами у виданні та відмови мера виділяти кошти працівникам газети. Окрім того, на балконі редакції газети на вулиці Винниченка з’явилася тематична інсталяція.

Подаємо текст матеріалу без змін:

Андрій Іванович кілька разів робив спроби припинити фінансування нашого видання (добиваючись грошей на зарплату працівникам «Ратуші», довелось навіть голодувати у його приймальні), намагався його закрити з допомогою нібито реформування, оббріхував «ратушанців» у центральних ЗМІ (через це програв два районні суди), зробив кілька потуг звільнити мене як редактора (одного разу навіть через сесію ЛМР — це рішення скасували районний і адміністративні суди) — і все як повітрям в муку! Останні кілька років до всіх критичних публікацій у газеті «Ратуша» Садовий, послухавши якогось самопомічного радника, почав ставитись, як до блазня при королівському дворі. Ну каже він правду і каже — яка від цього кому загроза, коли зі всіма про все домовлено? І раптом — на тобі, маєш! Рецидив.

На останньому виконкомі потік нестримної лжеінформації Андрія Садового вкотре прорвало. «Якщо працівники газети «Ратуша» прирівняні до держслужбовців, то вони повинні виконувати закон. На жаль, інформації про їхню господарську діяльність ми не маємо. Пропоную це питання додатково розглянути, щоб були подані всі документи про використання коштів, які виділялися раніше. Я хочу знати, скільки людей там працює, яка зарплата, який тираж, які списання. Наскільки я знаю, вони ігнорували подачу документів, і управління контролю і аудиту не змогло зробити комплексну перевірку. Оскільки це комунальне ЗМІ, вони мають достатньо хороше фінансування. Я вважаю, що вони мають бути приватизовані. Мільйон гривень на рік ми виділяємо на оплату праці, при цьому, коли мова йде про публікації документації розпоряджень, вони відмовляються це робити. Рішення виконкому вони не друкують, рішення сесії не друкують, а вимагають зарплату, як держслужбовці. Що це таке? Я вважаю, що це нецільове використання коштів», — заявив міський голова.

У цьому своєму короткому спічі, аніскільки не переймаючись тим, що навіть найближче оточення боса намагалось його спинити, мовляв, чоловіче — це відвертий «гон», мер Львова знову став на слизьку стежку відвертої брехні.

Спочатку по суті голослівних і , відверто кажучи, тупуватих звинувачень. «Нецільове використання коштів» — це просто плід хворої фантазії і САМОЗВИНУВАЧЕННЯ: всі кошти, які виділяються газеті, спершу візуються в департаменті «Адміністрація міського голови», а потім їх проводять через казначейство на цільові рахунки. НЕ ЗНАТИ цього Садовий просто не може, бо це Адміністрація МІСЬКОГО голови. Але він про це все одно ГОВОРИТЬ. «Рішення виконкому вони не друкують, рішення сесії не друкують» — це просто щира і нічим не обґрунтована відверта брехня, яку навіть не потрібно спростовувати. «Ратуша» не відмовилась оприлюднити ЖОДНИЙ ДОКУМЕНТ, який їй було надано. Бюджет міста, рішення виконкому чи ухвали сесії, які НАМ НАДАВАЛИ для оприлюднення — всі до одного були оприлюднені. Це легко перевірити, взявши в руки підшивку газети. Наступне. «На жаль, інформації про їхню господарську діяльність ми не маємо. Наскільки я знаю, вони ігнорували подачу документів, і управління контролю і аудиту не змогло зробити комплексну перевірку», — заявив міський голова Садовий, і за своєю давньою традицією, банально пошив у дурні сам себе. Подаємо ксерокопію детальної «Довідки про результати інвентаризації у Комунальному підприємстві «Редакція газети Львівської міської ради «Ратуша», яка підписана ОСОБИСТО начальником відділу фінансового контролю та адміністративного аудиту Управління контролю та аудиту за листопад 2016 року паном Барабашем. Зарплати, доплати, податки, майно — все до КОПІЄЧКИ. Ба більше — ні відділ аудиту до нас, ні ми до відділу аудиту не мали ЖОДНИХ претензій: все коректно, професійно і без зауважень! І раптом — хоп — сільський дивачок Пилипко: а у них, мовляв, в цьому році відділ аудиту перевірку не провів! Так усе просто: оскільки ніхто їх на цю перевірку у 2017 році не посилав, то ніхто цю перевірку у нас і не проводив! «А фраза «наскільки я знаю», то це взагалі з репертуару якогось мандрівного шапіто! Тут треба вказати: «Наскільки мені підказують покемони…», або щось подібне, бо як ти можеш знати про те, що хтось НЕ ЗМІГ провести перевірку, якщо ТАКОЇ перевірки ніхто і не планував? І нарешті сакраментальне: «… вони вимагають зарплату, як держслужбовці. Що це таке?!» Чоловіче, та ніхто нічого не ВИМАГАЄ, а якби мер не полінувався і відкрив постанову Кабміну від 24 травня 2017 року № 353, то легко б переконався, що базові ставки і нарахування на них підняли УСІМ працівникам органів місцевого самоврядування і, відповідно, працівникам КОМУНАЛЬНИХ ЗМІ, які до них прирівняні (копію подаємо). Відповідно, під цей перелік потрапляє і КОМУНАЛЬНА газета «Ратуша». Тобто, кошти на доплати і податки за травень — жовтень 2017 року брались із листопада — грудня 2017 року. Врешті, грошей саме на листопад — грудень 2017 року забракло. Це розуміють УСІ. І депутатська комісія, яка в повному складі проголосувала за дофінансування КОМУНАЛЬНОГО підприємства, і фінансисти Департаменту «Адміністрація міського голови», які це дофінансування підтримали, і управління фінансів ЛМР, яке проти цього ЧІТКО ВИЗНАЧЕНОГО ЗАКОНОМ кроку не заперечує.

Проти виступила одна людина — бургомістр Львова Андрій Садовий, який прекрасно розуміє, що діє НЕЗАКОННО.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну службу

Розділ IV

ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА ЇХ АПАРАТІ

Стаття 17. Присяга державних службовців

“Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, ОХОРОНЯТИ ПРАВА, СВОБОДИ І ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ГРОМАДЯН, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки”…

…План у мера простий. Поки тривають комісії, виконкоми, висмоктані з пальця аудити — підійде до закінчення бюджетний рік, а з ним і змога виділити газеті «Ратуша» якісь кошти. І головне своє завдання поки що мер Садовий вбачає не в економії бюджетних коштів (хай він цю байку розповість працівникам Львівського автобусного заводу, адже питання про виділення 20 мільйонів грн. родині Чуркіних у порядок денний сесії вносив саме Садовий!), а в тому, щоб тихенько і (чого вже тут кривити душею ) ПІДЛЕНЬКО вдарити газетярів у спину фінансами. Мовляв, а от вам! За все!!! За те, що пишете про міські афери «а ля Чуркін», що розповідаєте про руйнування в «епоху Садового» історичної спадщини Львова і розкрадання міської нерухомості, за постійне згадування дружби Садового з керівником російської “Альфа-груп” Фрідманом, за те, що показали на своїх сторінках повну неспроможність і бездіяльність міського голови Садового у подоланні сміттєвого колапсу, за це десятиліття постійного ВЛАСНОГО приниження від муніципального друкованого ЗМІ, яке Садовому так і не вдалося ні приручити, ні знищити!!!

Злозичливці підказують нам, що цією дріб’язково-підлою акцією та всілякими реверансами «а ля перейменування вулиці на честь Яцека Куроня» мер Садовий, можливо, просто відволікає увагу спільноти від якогось значного фінансового зловживання чи політичної афери, які мають бути скоєні найближчим часом («димова завіса»), але редакція «Ратуші» обурена: ми не можемо собі дозволити ТАКЕ стверджувати, бо ми ж не якісь провінційні брехуни, правда? Тому ми цього наразі й не стверджуємо.

Прокурору Львівської області Юрію Квятківському. Прошу вважати цю статтю зверненням в органи прокуратури. Саме через незаконні дії міського голови Львова Андрія Івановича Садового працівникам газети «Ратуша» може бути невиплачена заробітна плата за листопад — грудень 2017 року».

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