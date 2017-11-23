Місце щасливої людини

Все почалось 9 років тому…



Історія вже на сьогоднішній день успішного фермера розпочалася не надто вдало. Як поділився пан Тарас, спочатку у нього виникла ідея створити господарство з вирощування форелі, однак ця справа дуже швидко «прогоріла».



«З форелі все починалося, але перший мій досвід був досить гіркий. Насправді цю ідея я серйозно не сприймав, однак йшов в цьому напрямку і аналізував, що мені потрібно для розвитку господарства. Згодом я зрозумів, що мені хочеться не лише вирощувати форель. Тоді розпочались пошуки землі. На цей процес мені довелось витратити близько шести років. Коли ж все-таки я отримав земельну ділянку, довелось затратити чимало часу, аби привести її до ладу. Адже тут був просто величезний кущ верби, з яким розібратися було би неможливо. Тоді у мене виникла ідея завести кіз та свиней, які і допомогли мені привести до нормального для використання стану цю земельну ділянку.



У себе на господарстві з самого початку я був один. Я більше шести років спілкувався лише з тваринами, рослинами, інколи з місцевими мешканцями. Так, у мене є сьогодні помічники, однак їхня робота інколи бажає бути кращою. Кожну грядку на фермі я прожив. Я не починав освоювати величезну територію. В перший рік у мене була проблема: мені хотілося, щоб все було гарно та акуратно, але одному це зробити було важко та й не завжди все виходило . Потім я вирішив все створювати етапами.



Мені спочатку не вистачало часу для догляду за грядками, і я не міг їх зробити такі, як у всіх: чистими, квадратними та рівними. І тоді я вирішив робити все так, як дозволяв мені рельєф ділянки та природа. Жодного разу я не пошкодував, що почав цю справу, радий, що можу годувати свою сім'ю корисними органічними продуктами. Ця ферма для мене – маленький світ, яким я просто живу», - розповідає пан Тарас.



