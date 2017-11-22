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Завтра зранку Львів огорне сильний туман

Вероніка Рой

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Завтра, 23 листопада, у Львові вночі та вранці буде туман видимістю 200 – 500 м. Відтак, водіїв транспортних засобів просять бути максимально обережними, дотримуватись правил дорожнього руху та обирати помірну швидкість. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, загалом завтра прогнозується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 2° тепла, вдень 6 – 8° тепла.

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