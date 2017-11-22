Завтра на Львівщину приїде перший Віце-прем’єр міністр України Степан Кубів

Завтра, 23 листопада, з робочим візитом Львівщину відвідає перший Віце-прем’єр міністр України Степан Кубів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах поїздки заплановані відвідини виставки світлин «Революції Гідності. Пам’яті Небесної Сотні».

Крім того, відбудеться комісія ТЕБ та НС під головуванням Степана Кубіва, а також виїзд для обстеження провалля на території ПАТ «Стебницького гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал».

Опісля Перший Віце-прем’єр-міністр України візьме участь у відкритті нових потужностей ПАТ «Бориславського заводу «РЕМА».