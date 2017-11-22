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Як Львівщина вшановуватиме пам'ять жертв Голодомору

Юлія Шпак

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У суботу, 25 листопада, Україна та Львівщина вшанує пам’ять мільйонів наших співвітчизників, які загинули під час голодоморів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, упродовж дня триватимуть поминальні Служби Божі у всіх храмах Львова та області за жертвами голодоморів.

О 15:30 год розпочнуться жалобні заходи у зв’язку з вшануванням пам’яті жертв голодоморів, відбудеться екуменічна панахида.

О 16:00 год – загальнонаціональна «Хвилина мовчання» та початок Всеукраїнської акції «Запали свічку».

О 18:00 год відбудеться вечір пам’яті «Жнива скорботи» у Львівській обласній філармонії.

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