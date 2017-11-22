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В Україні відкрили перший мобільний банк без відділень

Юлія Шпак

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Команда екс-топ-менеджерів Приватбанку запустила перший в Україні мобільний банк Monobank. Про це у Facebookнаписав співзасновник проекту Дмитро Дубілет.

 

«Для отримання картки достатньо сфотографувати паспорт та ІПН через додаток, який вже доступний для iPhone і Android. Після цього користувач може вибрати зручний час, коли співробітник доставить картку», – написав він.

Також Дмитро Дулібет зазначив, що кредитні ліміти у Monobank до 100 тисяч гривень, а ставка на кредит нижче, ніж у інших банків країни.

«У нас немає відділень, тому ми можемо собі це дозволити», – йдеться у повідомленні.

Співзасновник проекту додав, що всі платежі, перекази і поповнення телефону проводяться без комісій.

«Кожного місяця можна вибрати 2 категорії, за якими можна отримувати кешбеки до 20% від суми покупки. У цьому місяці, наприклад, у нас були супермаркети і продукти (2%), кафе і ресторани (3%), аптеки/косметика (5%), кіно (20%) та інші. Важливо, що це – повноцінні кешбекі, а не бонуси, які незрозуміло, де витрачати», – заначив Дулібет.

Крім того, він  анонсував унікальну розстрочку з можливістю «купити товар в будь-якому магазині в будь-якій точці світу» з лімітом в 100 тисяч гривень.

 

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