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В неділю львів’ян запрошують на Вірменський вечір у Сенсотеку

Юлія Шпак

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Цієї неділі, 26 листопада, продовжуючи серію вечорів культур, о 16:00 год Сенсотека запрошує на Вірменський вечір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Ми зустрічаємось, аби скуштувати традиційних страв, вивчити кілька слів незвичайною мовою, дізнатися більше про традиції країни та сучасне життя там, зруйнувати стереотипи і познайомитися з вірменами, що живуть у Львові», зазначають організатори.

Саме інклюзивність заходу, відкритість для людей різного віку, рівня підготовки, а також людей з інвалідністю, робить його особливим.

Довідка

Організатори події – ГО «Інститут українських студій».

За додатковою інформацією звертатись до Христини Канагіної,  тел. +38 063 2159976, facebook.com/sensoteca.

Місце: Сенсотека, Стрийський парк, вул. Уласа Самчука, 22.

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