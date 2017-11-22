В неділю львів’ян запрошують на Вірменський вечір у Сенсотеку

Цієї неділі, 26 листопада, продовжуючи серію вечорів культур, о 16:00 год Сенсотека запрошує на Вірменський вечір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми зустрічаємось, аби скуштувати традиційних страв, вивчити кілька слів незвичайною мовою, дізнатися більше про традиції країни та сучасне життя там, зруйнувати стереотипи і познайомитися з вірменами, що живуть у Львові», зазначають організатори.

Саме інклюзивність заходу, відкритість для людей різного віку, рівня підготовки, а також людей з інвалідністю, робить його особливим.

Довідка

Організатори події – ГО «Інститут українських студій».

За додатковою інформацією звертатись до Христини Канагіної, тел. +38 063 2159976, facebook.com/sensoteca.

Місце: Сенсотека, Стрийський парк, вул. Уласа Самчука, 22.