У Стамбулі на борту двох українських літаків шукають вибухівку

У Стамбулі, в аеропорту «Ататюрк» невідомі повідомили про мінування двох українських літаків авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України, передає Громадське.

«Триває перевірка літаків МАУ в Стамбулі у зв’язку з телефонними повідомленнями про небезпеку», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання Xinhua, надійшло анонімне повідомлення про мінування.

«Літаки доставлені в зону стоянки для обшуків», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що один літак мав виконувати рейс до Києва, інший — до Одеси.