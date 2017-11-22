У Львові чоловік хотів вчинити самогубство, порізавши собі шию та розпоровши живіт

У Львові патрульні та медики врятували чоловіка, який хотів вкоротити собі віку, порізавши собі шию та розпоровши черевну порожнину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора, близько 19 години, патрульні 1 батальйону отримали виклик на вулицю Гашека, про те, що чоловік заявниці закрився в квартирі та ймовірно хоче вкоротити собі віку. Інспектори прибули на місце події та зустріли жінку, яка повідомила, що боїться зайти до оселі, бо чоловік агресивно себе поводить, та дала ключі офіцерам.

Патрульні відчинили двері і побачили в коридорі блідого та всього в крові чоловіка. Громадянин не розумів, що коїться та не міг сказати ані слова. Один з інспекторів миттєво надів на чоловіка наручники, щоб той не завдав собі та іншим ушкодження. На шиї в особи була глибока рана від порізу, а також розпорена черевна порожнина. Кров практично вже не текла. Слідом за патрульними до квартири зайшли медики, які надали потерпілому медичну допомогу, перев’язали рани та госпіталізували.

«Вдячні бригаді медиків, які прибули так швидко. Буквально врятувати життя людини», – розповів патрульний.

Фото: патрульна поліція Львова