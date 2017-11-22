Президент підписав закон про судову реформу

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який вносить зміни до низки процесуальних кодексів та інших законодавчих актів. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Цим Законом запроваджуються нові правила судового процесу в цивільному, господарському, адміністративному судочинстві, а також вносяться деякі зміни до правил кримінального процесу.

Законопроект був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою. Це найбільш комплексне реформування процесуального законодавства за останні 26 років.

«Норми цього закону розширюють способи судового захисту та засоби доказування у судовому процесі, забезпечують його відкритість та прозорість, добросовісність користування процесуальними правами, компенсацію судових витрат, розумні строки розгляду справ та правову визначеність, тощо. Також передбачене запровадження системи «електронного суду», яка спростить комунікацію із судом та зменшить витрати на утримання судової системи», – йдеться у повідомленні.

Заступник Глави Адміністрації Президента України та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов зазначив: «Зміни, що запроваджуються, мають забезпечити ефективний, швидкий та зручний розгляд справ у суді. Нові правила судового процесу сприятимуть більш дієвому захисту прав і свобод громадян та підприємців, що звертаються до суду».