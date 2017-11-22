Пікет з шинами у львівській ДФС: активісти вимагають у Синютки звільнити одіозного фіскала Цимбрила

Нині низки громадських організацій прийшли з пікетом до управління Державної фіскальної служби Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили представники руху «ДІЯ».

Активісти протестують проти призначення на посаду начальника другого відділу внутрішньої безпеки ДФС Ігоря Цимбрила, який у 2014 році за часів президентства Януковича «прославився» переслідуваннями учасників Революції Гідності.

«Один із задокументованих фактів тиску на революціонерів – Цимбрило намагався вручити сфальшований протокол про порушення правил дорожнього руху священику-євромайданівцю о. Михайлу Димиду. Тоді суд визнав дії дорожнього інспектора протиправними», – зазначили активісти.

Сьогодні до стін ДФС активісти принесли з собою шини, як своєрідне нагадування про події Революцію Гідності. Також представники громадських організацій обклеїли вхід плакатами з написом «Інспектор Цимбрило – що в ДАІ, що в ДФС я для влади вірний пес».

«Ми вже двічі спілкувалися з паном Цимбрилом, просили його добровільно написати заяву на звільнення, бо таким як він – не місце у новій післяреволюційній владі. Під час першої нашої зустрічі він намагався робити в з себе білого та пухнастого, переконував що не винен, під час другої – взагалі утік від нас. Є відеодокази його злочинних діянь, його вина доведена у суді, тому ніяких компромісів в цьому питанні не може бути», – зазначив координатор НР ДІЯ Львівщини Валентин Середюк.

Самим пікетом активісти не обмежилися. У понеділок вони побували на селекторній нараді в голови ЛОДА Олега Синютки і донесли до нього позицію громади стосовно призначення Ігоря Цимбрила в ДФС. Очільник області порадив тоді звернутися до нього з офіційним листом. Після цього пообіцяв що клопотатиме про звільнення Цимбрила в керівництва ДФС України.

Активісти підготували звернення і нині занесли його в ЛОДА.

«Ми сподіваємося, що очільник області дотримає свого слова та клопотатиме про звільнення Цимбрила. Однак в будь-якому випадку ми цю справу доведемо до логічного завершення», – пообіцяв Валентин Середюк.