Патрульна поліція Львова розширює спектр своїх обов’язків, відтак – шукає нових працівників

Управління патрульної поліції Львова продовжує набір нових працівників, адже планує розширювати свою роботу. Про це сьогодні, 22 листопада, повідомив начальник патрульної поліції Львова Роман Пилипенко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Наразі у нас є 180 вільних вакансій. Під ці вакансії у нас вже навчається 150 осіб, скоро ще одна група виходить на навчання. Але ми плануємо збільшення кількості груп тактично-оперативного реагування. З часом у нас створять спеціальну групу, яка буде виїздити на найбільш резонансні злочини, такі як захоплення заручників, і забезпечувати всі заходи до прибуття КОРДу. Також ми плануємо збільшити кількість дорожньої патрульної поліції», – розповів Р. Пилипенко.

Також він зазначив, управління планує вийти на ту кількість патрульних поліцейських, які були з самого початку, при наборі.

«Люди істотно відчули зменшення кількості патрулів, але на це є об’єктивні причини. У нас досить збільшився ряд задач, які ми повинні виконувати. Тому ми чекаємо на випуск нових співробітників, які поповнять наші лави», – сказав начальник патрульної поліції Львова Роман Пилипенко.

Варто додати, що з управління постійно звільняються люди, тому добір нових копів є завжди актуальним.

«Хтось йде шукати кращої долі в плані фінансів, хтось не витримує морально, хтось – фізично. Тому звільнення є постійно», – зазначив начальник управління.

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