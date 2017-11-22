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Патрульна поліція Львова розширює спектр своїх обов’язків, відтак – шукає нових працівників

Соломія Григор'єва

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Управління патрульної поліції Львова продовжує набір нових працівників, адже планує розширювати свою роботу. Про це сьогодні, 22 листопада, повідомив начальник патрульної поліції Львова Роман Пилипенко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Наразі у нас є 180 вільних вакансій. Під ці вакансії у нас вже навчається 150 осіб, скоро ще одна група виходить на навчання. Але ми плануємо збільшення кількості груп тактично-оперативного реагування. З часом у нас створять спеціальну групу, яка буде виїздити на найбільш резонансні злочини, такі як захоплення заручників, і забезпечувати всі заходи до прибуття КОРДу. Також ми плануємо збільшити кількість дорожньої патрульної поліції», – розповів Р. Пилипенко.

Також він зазначив, управління планує вийти на ту кількість патрульних поліцейських, які були з самого початку, при наборі.

«Люди істотно відчули зменшення кількості патрулів, але на це є об’єктивні причини. У нас досить збільшився ряд задач, які ми повинні виконувати. Тому ми чекаємо на випуск нових співробітників, які поповнять наші лави», – сказав начальник патрульної поліції Львова Роман Пилипенко.

Варто додати, що з управління постійно звільняються люди, тому добір нових копів є завжди актуальним.

«Хтось йде шукати кращої долі в плані фінансів, хтось не витримує морально, хтось – фізично. Тому звільнення є постійно», – зазначив начальник управління.

Детальніше про набір і вимоги кандидатів, читай те за посиланням.

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