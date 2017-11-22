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Опитування показало, наскільки жителі Львівщини довіряють патрульним поліцейським

Соломія Григор'єва

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За результатами опитування, проведеного Школою управління УКУ та Управлінням патрульної поліції Львова, 61% громадян довіряють новій поліції, а майже 85% вважає її більш ефективною, ніж міліцію. Такі результати оприлюднили сьогодні, 22 листопада, під час брифінгу, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Опитування було проведено серед 1445 жителів Львівщини віком від 18 років.

«Це дослідження допоможе нам проаналізувати наші недоліки та працювати над ними. Закінчився «квітково-букетний» період, який був на початках, коли всі робили селфі з поліцейськими. Вже почалась буденна служба. Звичайно, що завжди буде певна категорія громадян, які не задоволені нашою роботою, тому мене досить тішить, що 61% осіб все ж нам довіряє», – сказав начальник патрульної поліції Львова Роман Пилипенко.

Також він додав, що, на його думку, рівень довіри до поліції два роки тому, на початку роботи патрульних, і сьогодні суттєво не змінився.

«На мою думку, рівень довіри залишився приблизно такий ж, як при запуску. Очікування, можливо дещо змінились, можливо хтось бачив службу зовсім інакше. Навіть якщо в дечому змінився рівень довіри, то зменшився несуттєво», – зазначив начальник патрульної поліції.

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