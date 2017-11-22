Німецький інститут відкриває безкоштовну освітню онлайн-платформу для дітей

У межах Українсько-німецького року мов 2017-2018 Goethe-Institut відкриває в Україні Німецький цифровий дитячий університет — безкоштовну навчальну онлайн-платформу для дітей віком від 8 до 12 років. На ній діти в ігровій формі вивчатимуть природничі науки, техніку та німецьку мову, інформують у прес-службі Львівської міськради.

«Діти мають 1000 запитань про те, як влаштований світ. Німецький цифровий дитячий університет підхоплює цю цікавість і дає можливість познайомитися з різними сферами знань в ігровій формі і одночасно заглибитися в німецьку мову, – розповідає керівниця мовного відділу Goethe-Institut в Україні Сюзанне Бекер. – Німецький цифровий дитячий університет використовує методику CLIL (Content and Language lntegrated Learning / фахово та мовно інтегроване навчання), у якій іноземна мова вивчається в процесі вивчення цікавих дітям предметів».

Німецький цифровий дитячий університет складається з трьох факультетів: «Людина», «Природа» і «Техніка». Процес навчання подібний до гри: учасники збирають «бейджі» і отримують, таким чином, нові титули – студента, бакалавра, магістра, доктора і, нарешті, професора.

Після того, як «студент» зареєструється в університеті, йому запропонують переглянути перший фільм. Таких фільмів тривалістю близько 10 хвилин на онлайн-платформі вже 30, вони постійно оновлюються. Усі фільми перекладені з німецької на українську мову, тому навчатися в університеті можуть навіть діти, які ще не знають німецької, але бажають з нею ознайомитися під час навчання. Суть навчальних фільмів у тому, що вони дають відповідь на складні наукові запитання простою мовою. Головними персонажами онлайн-платформи є геніальний професор Ейнштейн, а також його помічниця, наукова співробітниця Софi Шлау.

Навчальні лекції дитячого університету стануть корисними не лише для дітей, а й для педагогів. Вчителі можуть вільно використовувати матеріали онлайн-платформи на своїх уроках або для додаткових занять. Зареєструватися на онлайн-навчання можна за посиланням: https://goo.glQC5Jp7.

Організатори Українсько-німецького року мов 2017/2018 — Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини, Посольство Німеччини у Києві, Goethe-Institut в Україні, Міністерство закордонних справ України та Міністерство освіти і науки України.