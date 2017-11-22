ОСТАННІ НОВИНИ

Німецький інститут відкриває безкоштовну освітню онлайн-платформу для дітей

Єва Корнійчук

|

У межах Українсько-німецького року мов 2017-2018 Goethe-Institut відкриває в Україні Німецький цифровий дитячий університет — безкоштовну навчальну онлайн-платформу для дітей віком від 8 до 12 років. На ній діти в ігровій формі вивчатимуть природничі науки, техніку та німецьку мову, інформують у прес-службі Львівської міськради.

 

«Діти мають 1000 запитань про те, як влаштований світ. Німецький цифровий дитячий університет підхоплює цю цікавість і дає можливість познайомитися з різними сферами знань в ігровій формі і одночасно заглибитися в німецьку мову, – розповідає керівниця мовного відділу Goethe-Institut в Україні Сюзанне Бекер. – Німецький цифровий дитячий університет використовує методику CLIL (Content and Language lntegrated Learning / фахово та мовно інтегроване навчання), у якій іноземна мова вивчається в процесі вивчення цікавих дітям предметів».

Німецький цифровий дитячий університет складається з трьох факультетів: «Людина», «Природа» і «Техніка». Процес навчання подібний до гри: учасники збирають «бейджі» і отримують, таким чином, нові титули – студента, бакалавра, магістра, доктора і, нарешті, професора.

Після того, як «студент» зареєструється в університеті, йому запропонують переглянути перший фільм. Таких фільмів тривалістю близько 10 хвилин на онлайн-платформі вже 30, вони постійно оновлюються. Усі фільми перекладені з німецької на українську мову, тому навчатися в університеті можуть навіть діти, які ще не знають німецької, але бажають з нею ознайомитися під час навчання. Суть навчальних фільмів у тому, що вони дають відповідь на складні наукові запитання простою мовою. Головними персонажами онлайн-платформи є геніальний професор Ейнштейн, а також його помічниця, наукова співробітниця Софi Шлау.

Навчальні лекції дитячого університету стануть корисними не лише для дітей, а й для педагогів. Вчителі можуть вільно використовувати матеріали онлайн-платформи на своїх уроках або для додаткових занять. Зареєструватися на онлайн-навчання можна за посиланням: https://goo.glQC5Jp7.

Організатори Українсько-німецького року мов 2017/2018 — Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини, Посольство Німеччини у Києві, Goethe-Institut в Україні, Міністерство закордонних справ України та Міністерство освіти і науки України.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...