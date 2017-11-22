На Львівщині судитимуть медиків, з вини яких помер 16-річний хлопець

На Львівщині судитимуть медиків, з вини яких помер неповнолітній хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт за фактом неналежного виконання медичними працівниками своїх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки – смерть неповнолітнього.

Нагадаємо, що минулоріч у листопаді, анестезіолог львівської міської лікарні забезпечувала анестезію 16-річному хворому, якому діагностували «гострий апендицит». Після двох невдалих спроб інтубації, жінка звернулась за допомогою до завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Проте, заввідділенням ввів ендотрахельну трубку не в дихальні шляхи (трахею), а в стравохід (шлунково-кишковий тракт) та не пересвідчившись, що трубка розташована правильно, покинув операційну залу.

Водночас, згаданий анестезіолог, попри симптоми, що свідчили про неналежне розташування трубки, не вжила заходів для відновлення дихання пацієнта і його пробудження, а розпочала введення анестезії. Внаслідок цього, неповнолітній пацієнт помер.

Такі дії медиків кваліфіковано за ч.2 ст. 140 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Зазначимо, що після трагічного випадку лікар-анестезіолог звільнилась за власним бажанням.