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Музеї Львівщини можна оглянути онлайн

Юлія Шпак

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Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА ініціював та розпочав реалізацію культурного проекту «Візуальні тури музеями області. Відвідай. Це цікаво». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Віртуальний тур має унікальний дизайн і включає в себе ряд сферичних панорам з можливістю переходів з одного виставкового залу в інший, з поверху на поверх, огляду загальної панорами.

«У межах проекту створено інтерактивну карту, на якій можна переглянути цікаві місця Львівщини, вирушити у віртуальну подорож чи спланувати цікавий, пізнавальний культурно-туристичний маршрут. Завдяки цьому проекту глядач буквально переміщається в задане панорамою місце. Віртуальні тури – ідеальне рішення для візуалізації», – розповіла директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Мирослава Туркало.

Карта постійно наповнюється новими об’єктами культури, історії, архітектури Львівщини.  До кінця 2018 року планується включити до зазначеного проекту всі цікаві місця Львівщини.

 

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