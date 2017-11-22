Музеї Львівщини можна оглянути онлайн

Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА ініціював та розпочав реалізацію культурного проекту «Візуальні тури музеями області. Відвідай. Це цікаво». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Віртуальний тур має унікальний дизайн і включає в себе ряд сферичних панорам з можливістю переходів з одного виставкового залу в інший, з поверху на поверх, огляду загальної панорами.
«У межах проекту створено інтерактивну карту, на якій можна переглянути цікаві місця Львівщини, вирушити у віртуальну подорож чи спланувати цікавий, пізнавальний культурно-туристичний маршрут. Завдяки цьому проекту глядач буквально переміщається в задане панорамою місце. Віртуальні тури – ідеальне рішення для візуалізації», – розповіла директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Мирослава Туркало.
Карта постійно наповнюється новими об’єктами культури, історії, архітектури Львівщини. До кінця 2018 року планується включити до зазначеного проекту всі цікаві місця Львівщини.
Юлія Шпак