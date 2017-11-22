Чоловіку, який вбив свою дружину «світить» до 15 років тюрми

За вбивство власної дружини на Львівщині чоловік може опинитися за ґратами на 15 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, розкрито кримінальне правопорушення за фактом вбивства мешканки Борислава.

Нагадаємо, що цьогоріч, 20 листопада, близько 15 год, до поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що на вул. Дрогобицькій у м. Бориславі в приміщенні приватного будинку виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Потерпілою виявилась 57-річна місцева мешканка.

Завдяки невідкладним заходам процесуального реагування, правоохоронцям вдалось встановити особу, причетну до скоєння злочину.

Зловмисникові вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст.115 КК України (умисне вбивство) та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинене чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.