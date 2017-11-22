ОСТАННІ НОВИНИ

Через трудову міграцію і тіньовий ринок праці Львівщина втрачає мільярд податків у рік

Соломія Головіна

|

Львівська область втрачає близько мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб в рік через трудову міграцію та нелегальних працівників. Про це сьогодні, 22 листопада, під час прес-конференції повідомив директор департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації Роман Филипів, передає Львівський портал.

 

«Грубий прорахунок, в який ми брали тільки тих людей, яких ми не бачимо, це тіньова економіка, трудова міграція, ми втрачаємо близько 1 мільярда в еквіваленті на рік податку на доходи фізичних осіб», – сказав він.

Водночас посадовець додав, що у області є близько 1 млн 30 тис. економічно активного працевлаштованого населення, але з них лише 630 тис. застраховано.

«Сьогодні на Львівщині є 1млн 140 тис. – 1млн 150 тис. економічно активного населення. Якщо відняти безробітних, а Міжнародна організація праці стверджує, що це 8-9%, то в області є 1 млн 20тис.-1млн 30 тис. економічно активного працевлаштованого населення. За даними  звітності по Єдиному соціальному внеску ми відстежуємо 630 тис. застрахованих осіб. Виникає запитання, де ще 400 тис. працевлаштованих економічно активних людей? Навіть, якщо додати самозайнятих людей,  це ще плюс 100 тис., то все одно 300 тис. ми не простежуємо. Це, очевидно, трудова міграція та тіньова зайнятість», – констатував він.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...