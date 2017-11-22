Через трудову міграцію і тіньовий ринок праці Львівщина втрачає мільярд податків у рік

Львівська область втрачає близько мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб в рік через трудову міграцію та нелегальних працівників. Про це сьогодні, 22 листопада, під час прес-конференції повідомив директор департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації Роман Филипів, передає Львівський портал.

«Грубий прорахунок, в який ми брали тільки тих людей, яких ми не бачимо, це тіньова економіка, трудова міграція, ми втрачаємо близько 1 мільярда в еквіваленті на рік податку на доходи фізичних осіб», – сказав він.

Водночас посадовець додав, що у області є близько 1 млн 30 тис. економічно активного працевлаштованого населення, але з них лише 630 тис. застраховано.

«Сьогодні на Львівщині є 1млн 140 тис. – 1млн 150 тис. економічно активного населення. Якщо відняти безробітних, а Міжнародна організація праці стверджує, що це 8-9%, то в області є 1 млн 20тис.-1млн 30 тис. економічно активного працевлаштованого населення. За даними звітності по Єдиному соціальному внеску ми відстежуємо 630 тис. застрахованих осіб. Виникає запитання, де ще 400 тис. працевлаштованих економічно активних людей? Навіть, якщо додати самозайнятих людей, це ще плюс 100 тис., то все одно 300 тис. ми не простежуємо. Це, очевидно, трудова міграція та тіньова зайнятість», – констатував він.