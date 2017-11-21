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В «Укрзалізниці» розповіли деталі ДТП з «Інтерсіті» Перемишль-Львів-Київ

Єва Корнійчук

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У зв’язку із дорожньо-транспортною пригодою, що трапилася сьогодні, 21 листопада, швидкісний поїзд № 705 Київ – Перемишль зупинився на станції Медика. Польською стороною прийняті заходи щодо доставки пасажирів автобусами до Перемишля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

 

Як зазначили залізничники, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні о 13:20 унаслідок пошкодження кузова вагона швидкісного поїзда екскаватором, який проводив ремонтні роботи поблизу залізничної колії та потрапив в габарит рухомого складу. Ніхто з пасажирів не постраждав.

«Перевезення пасажирів з проїзними документами на швидкісний поїзд № 716 Перемишль – Київ забезпечено з Перемишля швидкісним поїздом № 706 Перемишль – Київ», – уточнили в «Укрзалізниці».

За маршрутом швидкісного поїзда № 716 зі Львова надано підмінний поїзд Львівської залізниці, який прослідує зі Львова до Києва діючим розкладом.

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