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У Винниках та Рудно народжується більше людей, ніж вмирає

Катерина Родак

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У січні-вересні 2017 року у Львові народились 5450 дітей (на 4,0% менше порівняно з січнем-вереснем 2016 року), померло – 6324 особи (на 1,1% більше). Про це інформують в обласному управлінні статистики.

 

Природне скорочення населення обласного центру (за рахунок переважання кількості померлих над кількістю живонароджених) у січні-вересні 2017 року становило 874 особи (у січні-вересні 2016 року – 576 осіб). Природний приріст населення зафіксовано у м. Винники та смт Рудне (39 та 15 осіб відповідно).

Упродовж січня-вересня 2017 року у місті зареєстровано 6168 одружень. Порівняно з січнем-вереснем 2016 кількість шлюбів збільшилась на 799 одиниць (на 14,9%).

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