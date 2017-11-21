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У Сокільниках збили пішохода-правопорушника

Олександр Косик

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У Сокільниках внаслідок наїзду автомобіля чоловік отримав перелом стегна та гомілки. Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 листопада близько 18.30. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Дачіа Логан», 40-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 44-річного мешканця селища Щирець, котрий переходив проїзну частину у невстановленому місці.

Внаслідок наїзду пішохід був госпіталізований з переломами стегна та гомілки. Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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