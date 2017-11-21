У Сокільниках збили пішохода-правопорушника

У Сокільниках внаслідок наїзду автомобіля чоловік отримав перелом стегна та гомілки. Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 листопада близько 18.30. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Дачіа Логан», 40-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 44-річного мешканця селища Щирець, котрий переходив проїзну частину у невстановленому місці.

Внаслідок наїзду пішохід був госпіталізований з переломами стегна та гомілки. Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.