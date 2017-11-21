У Львові виступить президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням. Деталі

Одним із головних завдань для перехідного правосуддя є забезпечення репарації – відшкодування шкоди, яка була завдана індивідам під час збройного конфлікту. Про те, що потрібно для виконання цього завдання, розповість Микола Гнатовський під час відкритої лекції «Відшкодування шкоди, завданої у зв’язку із збройним конфліктом» 25 листопада.

Микола Гнатовський – президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню. 25 листопада о 15:00 год. він виступить із відкритою лекцією в Академічному корпусі УКУ (вул. Козельницька, 2а), ауд. 205. Взяти участь можна, попередньо зареєструвавшись за посиланням http://bit.ly/2Aiap4A. Захід безкоштовний.

«Завдяки розвитку міжнародного права прав людини та, зокрема, Європейської конвенції з прав людини, сформувалися механізми компенсації особам, що стали жертвами порушення їхніх конвенційно закріплених прав, – розповідає Микола Гнатовський. – Утім, неминуче постають питання щодо придатності цих механізмів – насамперед, Європейського суду з прав людини, для звернення великої кількості індивідів».

Як зазначає лектор, найбільш реалістичний спосіб отримати задовільну відповідь на поставлене питання про відшкодування може полягати у створенні національного механізму постконфліктного правосуддя на основі міжнародних зобов’язань України та з урахуванням досвіду інших держав, перед якими поставали подібні проблеми.

Організовує захід Школа права УКУ у рамках проекту «Перехідне правосуддя та примирення в Україні». Партнер заходу – АО «Матвіїв та партнери». Трансляцію лекції можна буде переглянути на Facebook-сторінці Школи права УКУ www.facebook.com/law.ucu.