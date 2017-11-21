У Львові відкрили пам’ятний знак Романові Шухевичу

Сьогодні, у День Гідності та Свободи, на місці криївки головного командира УПА Романа Шухевича, що поблизу «Знесіння», відкрили пам’ятний знак. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Захід розпочали літургією у Церкві Пресвятої Богородиці Володарки України, де помолились за героїв, що віддали життя за Україну.

Опісля представники влади, духовенство, громадські діячі та мешканці міста й області взяли участь у відкритті пам’ятного знаку на місці криївки головного командира УПА, генерал-хорунжого Романа Шухевича.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка наголосив, що відкриття пам’ятного знаку – це приклад гідного пошанування тих, хто віддав життя за незалежність держави.

«Кожен з нас, стоячи тут сьогодні і думаючи про постать головного командира УПА, так чи інакше думками переноситься в нинішній день. Те, що ми маємо сьогодні – не взялось нізвідки. Те, що ми сьогодні воюємо за Україну не тут, в Галичині, а за тисячу кілометрів від Львівщини – велика заслуга праці кожної людини. На вівтар нашої майбутньої перемоги покладено сотні і тисячі людських життів. Напевно, кожен сьогодні згадує події чотирирічної давності, коли люди повстали проти несправедливості, повстали за власну гідність і свободу, – зазначив Олег Синютка. – Сьогодні в Україні Указом Президента створені війська нашої слави, звитяги, і перемоги – Десантно-штурмові війська Збройних Сил України. Ми йдемо до втілення задумів Романа Шухевича і багатьох поколінь українців – незалежної України, в якій жити добре, затишно, в якій батьки спокійно виховуватимуть своїх дітей. Ми повинні берегти нашу національну гідність і гордість. Підручники з історії України ніколи не писатимуть ні в Москві, ні у будь-якій іншій країні світу. Вони написані тут, кров’ю наших патріотів. Правдиво, такими, якими їх бачать мільйони українців».

До присутніх також звернулась донька головного командира УПА Марія Шухевич.

«Покоління, що брало участь у цих визвольних змаганнях помалу відходить. Рік за роком їх стає все менше. Але коли їх не стане, хто залишить знаки пам’яті про те, як це все відбувалось? Тому я звертаюсь до молоді: бережіть нашу історію. Наші діди та батьки її творили, і ніхто не має права нам казати що і як нам далі робити. Всім, хто приклався до створення цієї дошки велика подяка», – наголосила Марія Шухевич.

Учасники заходу виконали духовний гімн України «Боже Великий Єдиний». Священики відправили панахиду і освятили пам’ятник. Присутні вшанували пам’ять героїв покладанням квітів.