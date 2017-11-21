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Порошенка просять оголосити 2018-ий – роком Державної мови

Лаврентій Дубич

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178 народних депутатів України звернулися до Президента України Петра Порошенка з пропозицією оголосити 2018-ий рік – «Роком Державної мови». Копія документу, який ініціювали народні депутати Павло Кишкар, Ігор Васюник, Ярослав Лесюк та інші, публікує Главком.

 

«Щоби стати сильніше, щоб кожного, хто проживає на території України, зробити сильніше, звертаємося до Вас і пропонуємо (і така ідея підтримана чотирма профільними міністерствами та Академією наук) оголосити 2018 рік «Роком Державної мови», – йдеться у зверненні.

Окрім цього, парламентський комітет з питань культури і духовності також підтримав ідею парламентарів.

«Враховуючи те, що державна мова є надважливим об’єднуючим фактором України, а в умовах зовнішньої агресії – одним з ключових чинників національної безпеки, Комітет вважає, що видання Указу Президента про проголошення 2018 року Роком державної мови посилить роль і значення української мови як конституційного консолідуючого чинника, засобу зміцнення державної єдності України», – йдеться у офіційному листі до президента України.

У комітеті також висловили впевненість, що «запровадження і виконання у цьому контексті комплексу відповідних заходів матиме важливе значення для розвитку національної свідомості, утвердження державної мови та сприятиме розширенню її функціонування у всіх сферах суспільного життя».

Фото: Главком

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