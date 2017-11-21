Під Павлополем застрелили українського захисника

Минулої доби обстановка в районі проведення АТО залишалася напруженою. Попри зменшення загальної кількості обстрілів противник продовжував обстрілювати позиції Збройних Сил України із 120-мм мінометів, загалом випустивши по наших захисниках майже сотню снарядів. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 17 обстрілів наших позицій по всій лінії зіткнення. З метою знищення живої сили і активних вогневих засобів бойовиків військовослужбовці Збройних Сил України 10 разів відкривали вогонь у відповідь.

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під Павлополем один наш захисник загинув.

Луганський напрямок

Тут було відносно тихо. У другій половині дня незаконні збройні формування здійснили 4 обстріли підрозділів Збройних Сил України в районі Новгородського, Новозванівки, Луганського та Новоолександрівки. Важкого озброєння при цьому не застосовувалося.

Двічі українські військовослужбовці відповідали ворогу вогнем із станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Донецький напрямок

Тут було досить гаряче. Противник зосередив зусилля на опорних пунктах Збройних Сил України біля Павлополя, де зранку провів інтенсивний обстріл наших позицій зі стрілецької, у тому числі, снайперської, зброї, а після 15-ї години випустив по українських захисниках 75 120-мм мін.

Крім того, ворог застосовував 120-мм міномети по наших позиціях поблизу Чермалика і Талаківки, а 82-мм – по захисниках Водяного, Авдіївки та Новотроїцького. Усього на цих напрямках зафіксовано вибухи 16 120-мм та 15 82-мм мін.

Також бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по українських підрозділах неподалік Мар’їнки, Водяного, Авдіївки та Новотроїцького.

Майже на кожен ворожий обстріл військовослужбовці Збройних Сил України відповідали агресору прицільним вогнем із станкових гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП.