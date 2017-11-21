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На Яворівщині затримали злодія

Олександр Косик

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На Яворівщині з квартири пенсіонера чоловік викрав документи. Поліцейські встановили особу зловмисника. Речові докази у нього вилучено. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Яворівський відділ поліції 15 листопада звернувся 71-річний місцевий мешканець. За словами заявника, в його будинок проник невідомий і викрав документи: пенсійне посвідчення, атестат, посвідчення водія та талон до нього.

Поліцейські встановили, що до скоєння крадіжки причетний 57-річний житель райцентру. Викрадені документи у нього вилучено.

В ході розслідування з’ясувалося, що зловмисник причетний ще до однієї крадіжки – мобільного телефону в іншого яворівчанина.

За фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) та ч.1 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

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