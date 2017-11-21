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На Львівщині поменшало безробітних

Олександр Косик

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Станом на листопад чисельність безробітних на Львівщині зменшилась на 16,8 % порівняно з аналогічним періодом минулого року. Окрім цього за сприяння Львівського обласного центру зайнятості 9,3 тис безробітних здобули новий фах та підвищили рівень професійних знань і компетенцій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також цьогоріч зросла і база вакансій. Так упродовж десяти місяців до Львівської обласної служби зайнятості звернулося 11,4 тис фірм і компаній, які пропонують 61,1 тис вільних робочих місць, що на 11,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зазначимо, що Служба зайнятості розпочинає соціальний проект під гаслом: «Живи та працюй в Україні», головна мета якого донести до широкого загалу відомості про позитивну динаміку, яка спостерігається на ринку праці України. В межах проекту відбудуться різноманітні заходи, серед яких презентації підприємств, масштабні ярмарки вакансій, покликані забезпечити безробітних роботою, а підприємства – потрібним персоналом.

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