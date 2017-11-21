Мешканець Львівщини виявився куратором проросійських сепаратистських акцій: його взяли під варту

СБУ встановила причетність мешканця Львівської області до організації та проведення замовних «мітингів», спрямованих на штучну дестабілізацію соціально-політичної та криміногенної у Львівській, Рівненській та Київській областях. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці задокументували, що зловмисник отримував від російських спецслужб вказівки та спеціально розроблені інструкції щодо проведення псевдопротестних акції. Досудовим слідством здобуто докази, що фейкові акції фінансувалися російськими кураторами. На проведення однієї «акції» виділялося від чотирьох до десяти тисяч доларів США.

Організатор збирав групи з малозабезпечених категорій громадян, контролював виготовлення та розповсюдження агіток із закликами виходити на мітинги, які підбурювали населення до масових безпорядків.

На Рівненщині, зокрема, кремлівськими пропагандистами був розроблений сценарій штучних протестів для «боротьби з бурштиновою мафією» з акцентом начебто на неконтрольованість владою видобутку сонячного каменю. У разі ігнорування вимог «мітингувальників», вони, за сценарієм, мали вимагати повну автономію регіону. Співробітники рівненського управління СБУ встановила місце перебування зловмисника та затримала його у Луцьку на орендованій ним квартирі.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили засоби зв’язку, що використовувались для координації з іноземними кураторами, та виявили переписку з інструкціями. Громадянину України оголошено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.