Два парки Львова реконструюватиме фірма, яку підозрюють у фальсифікації документів?

Реконструкцією двох парків «Замарстинівський» та «700-річчя Львова» займається компанія, яку підозрюють у фальсифікації документів. Про це йдеться у матеріалі Громадського моніторингу і досліджень.

«Замарстинівський» парк став лідером серед проектів в межах громадського бюджету Львова. Створення зони відпочинку, цікаві архітектурні рішення, мережа пішохідних та велодоріжок, влаштування зовнішнього освітлення – все це і навіть більше вже наступного року мало б стати окрасою парку.

Аби визначити відповідальних за реконструкцію парку, Департамент містобудування Львівської міської ради 26 липня 2017 року розпочав тендер на виконання «капітального ремонту центральної алеї та прилеглих територій парку», але свою пропозицію подав лише один учасник ТОВ НВО «Облсількомунгосп» тож торги не відбулися.

Вдруге, вже 11 серпня, на торги вийшли три компанії: ТОВ «Арка-Пік», ТОВ НВО «Облсількомунгосп» та ТОВ «Еліт Спорт Груп». Переможцем аукціону стало ТОВ «Арка-Пік», яке пропонувало виконати роботи за майже 8 млн грн, однак пропозиція цього товариства була обґрунтовано відхилена через невідповідність кваліфікаційним вимогам. Тож 8 вересня тендерний комітет Департаменту містобудування визначив переможцем «Облсількомунгосп» і уклав договір на 8 млн грн.

Члени організації провели аналіз закупівлі та встановили, що тендерна пропозиція «Облсількомунгосп» також не відопівадає кваліфікаційним критеріям. А саме учасник не надав бухгалтерську довідку для документального підтвердження наявності власних машин, механізмів та техніки на балансі підприємства. Також у «Облсількомунгосп» не було й документів, які б підтверджували наявність частини працівників підприємства, що були зазначені у таблиці тендерної пропозиції даного підприємства.

Третій учасник торгів «Еліт Спорт Груп», як показав аналіз, також допустився помилки. Їхня пропозиція не відповідала вимогам тендерної документації.

Цій же компанії ТОВ НВО «Облсількомунгосп» вдалось отримати перемогу у тендері на проведення “Капітальниого ремонт парку «700-річчя Львова» вартість майже 19 млн грн. І вже за старою схемою, «Облсількомунгосп» у підготовці тендерної документації допустився тих же помилок, а саме не надав бухгалтерську довідку для підтвердження наявності власних машин, механізмів та техніки, що були зазначені у таблиці тендерної пропозиції.

Департамент містобудування Львівської міської ради, який проводив закупівлю, також порушив законодавство і не визначив у тендерній документації вимогу про зазначення учасником інформації щодо кожного суб’єкта господарювання, якого планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору.

Експерти «Центру громадського моніторингу та досліджень» направили необхідні звернення у Державну аудиторську службу та отримали підтвердження усіх порушень на даних закупівлях. Держаудитслужба надіслала відповідне звернення у Департамент містобудування ЛМР з рекомендаціями відмінити торги, розірвати договіри з ТОВ НВО «Облсількомунгосп» та притягнути винних осіб до відповідальності.

Варто зазначити, що після того, як експерти Центру публічно звернули увагу на проблеми по реалізації проекту Замарстинівського парку, Львівська міська рада скасувала цю закупівлю.

ТОВ НВО «Облсількомунгосп» засноване у 2002-му році, основними власниками є Іван Кіш, Любов Мороз та Орест Гойсак. А от посаду гендиректора займає Тарас Цюра. Ця ж особа є помічником депутата Львівської міськради Володимира Ропяка.

У 2015 році ця компанія займалась реконструкцією парку у Моршині.

У 2014-му році, беручи участь у тендері на проведення реконструкції парку у Моршині, ТОВ НВО «Облсількомунгосп» подали до комітету конкурсних тогів підроблені документи, які і забезпечили їм перемогу. Мова іде про договір оренди машин та механізмів з ТОВ «Західтрансбуд». За словами генерального директора «Західтрансбуд», протягом 2013-2014 років подібні договори оренди машин та механізмів із ТОВ НВО «Облсількомунгосп» ним не укладались.

Судове розслідування триває і досі, однак така чорна пляма на репутації «Облсількомунгоспу» не заважає підприємству знову і знову виходити на торги та вигравати мільйонні замовлення. За інформацією ресурсу z.texty.org.ua на рахунках компанії майже 80 мільнів гривень, отриманих шляхом участі у відкритих торгах державних структур.