Все, що треба знати про грип

Грип зазвичай не потребує госпіталізації: при легкій формі грип не треба лікувати противірусними препаратами. Висока температура повинна нормалізуватися протягом першої доби без застосування жодних жарознижуючих препаратів. Поки хворієте, ви повинні залишатися вдома та відмовитися від поїздок на роботу, до школи, а також від подорожей, шопінгу, безпосередньої участі у соціальних заходах та громадських зібраннях. Про це пише МОЗ, передає Львівський портал.

Як зрозуміти, що ви захворіли саме на грип?

Ви, можливо, захворіли на грип, якщо виявили декілька чи усі із цих симптомів:

висока температура (з’являється не у всіх),

кашель,

біль у горлі,

біль у м’язах,

головний біль,

озноб,

втома,

інколи діарея та блювота.

Що робити, якщо ви захворіли на грип?

У більшості людей, грип протікає у легкій формі, тому вони не потребують професійної медичної допомоги чи лікування з допомогою противірусних препаратів. Якщо ви виявили будь-які з симптомів грипу, у більшості випадків, не варто виходити з дому та потрібно уникати безпосереднього контакту з іншими людьми, крім випадків, коли необхідно отримати професійну медичну допомогу.

Проконсультуйтеся із сімейним лікарем, якщо ви перебуваєте у групі високого ризику, у вас важка форма перебігу захворювання або вас хвилює стан вашого здоров’я.

До групи підвищеного ризику відносяться люди, у яких найчастіше виникають серйозні ускладнення та наслідки грипу. Це, передусім, діти молодшого віку, люди похилого віку від 65 років, вагітні, особи, які страждають від певних хвороб. Це стосується як сезонного грипу, так і поширення нових вірусних інфекцій.

Якщо ви знаходитесь у групі високого ризику та виявили симптоми грипу, краще якнайшвидше (на початковій стадії розвитку захворювання) звернутися до лікаря.

Чи варто звертатися до відділення невідкладної медичної допомоги, якщо захворювання протікає у легкій формі?

Ні. До відділення невідкладної допомоги потрапляють тільки хворі з гострою формою захворювання, що важко протікає.

Вам не варто звертатися до відділення невідкладної допомоги, якщо переносите захворювання у легкій формі, оскільки ви можете заразитися грипом від інших.

Якщо ви виявили будь-які з симптомів, що свідчать про розвиток гострої форми грипу, вам необхідно звернутися до відділення невідкладної допомоги.

Які симптоми можуть попередити про розвиток гострої форми грипу?

Симптоми гострої форми грипу у дітей:

задишка або будь-які проблеми з диханням,

синюватий колір шкіри,

дитина не п’є достатньої кількості рідини,

дитина не прокидається або не реагує на вас,

дитина настільки роздратована, що не хоче, щоб її піднімали на руки,

симптоми грипу починають зникати і стан дитини покращується, але згодом піднімається висока температура та посилюється кашель,

лихоманка та висип на шкірі.

Окрім зазначених вище симптомів, невідкладна медична допомога потрібна немовлятам із наступними проявами захворювання:

дитина відмовляється їсти або не може ковтати,

проблеми з диханням,

плач без сліз,

підгузки необхідно міняти рідше, ніж зазвичай.

Симптоми гострої форми грипу у дорослих:

проблеми з диханням та задишка,

біль або дискомфорт у грудях чи животі,

раптове запаморочення,

розгубленість,

багаторазове блювання,

якщо симптоми грипу спочатку зникають, а потім повертаються з лихоманкою та посиленим кашлем

Чи існують ліки від грипу?

Так. Є противірусні засоби, які лікар може приписати для лікування грипу. Ці лікарські засоби сприяють швидкому одужанню та запобігають розвитку серйозних ускладнень.

Скільки часу потрібно залишатися вдома, якщо у вас грип?

Залишайтеся вдома протягом щонайменше доби після того, як спаде висока температура, крім випадків, коли потрібна невідкладна медична допомога або речі першої необхідності. Висока температура повинна нормалізуватися протягом першої доби без застосування жодних жарознижуючих препаратів. Поки хворієте, ви повинні залишатися вдома та відмовитися від поїздок на роботу, до школи, а також від подорожей, шопінгу, безпосередньої участі у соціальних заходах та громадських зібраннях.

Що робити, поки хворієте?

Намагайтеся уникати контакту з іншими, щоб не заразити їх. Якщо вам потрібно вийти з дому, наприклад, щоб отримати професійну медичну допомогу, одягніть маску або прикривайте обличчя серветкою, коли кашляєте чи чхаєте. Часто мийте руки, щоб попередити розмноження та поширення мікробів.