Від обстрілів під Авдіївкою вчора постраждав український боєць

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували інтенсивні обстріли позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Внаслідок ворожого обстрілу на підступах до Авдіївки отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних Сил України. Його було оперативно евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, передає кореспондент Львівського порталу.

На превеликий жаль, вчора, 19 листопада в одній із військових частин на Донецькому напрямку в результаті необережного поводження з пічним обладнанням загинуло троє військовослужбовців.

Наразі на місці працює оперативна група військової служби правопорядку та представники військової прокуратури, які з’ясовують обставини події. За даним фактом порушено кримінальне провадження, триває слідство.

Луганський напрямок

Як повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко,

ворог провів 17 прицільних обстрілів. 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм противник випустив по наших позиціях поблизу Причепилівки.

Також прицільні обстріли з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння танку та БМП російсько-окупаційні війська провели в районі Троїцького. Окрім цього, приліт ворожих мін калібру 82 мм зафіксований поблизу Кримського, Новоолександрівки та Луганського.

В районі цих населених пунктів, а також біля Зайцевого, Донця, Жовтого, Світлодарського, Новотошківського, Станиці Луганської та Богданівки минулої доби окупанти також обстрілювали наших захисників із гранатометів різних типів та стрілецької зброї.

У переважній більшості випадків українські військовослужбовці відповідали на вогонь бойовиків із незабороненої Мінськими угодами зброї.

Донецький напрямок

Російсько-окупаційні війська здійснили 9 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.

Чотири міни із мінометів калібру 120 мм ворог випустив по наших позиціях поблизу Кам’янки та Широкиного. Окрім цього, поблизу Широкиного та в районі Гнутового зафіксовані обстріли наших позицій із мінометів калібру 82 мм. Поблизу Водяного, Павлополя, Кам’янки та двічі в районі Авдіївки ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та легкої стрілецької зброї. У випадках прямої загрози життю українські захисники відповідали окупантам вогнем із гранатометів та кулеметів.