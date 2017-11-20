ОСТАННІ НОВИНИ

Вічний вогонь у Києві вдруге залили цементом. Цього разу інцидент зафіксували на відео

Соломія Григор'єва

|

Цієї ночі, 20 листопада, невідомі вдруге залили Вічний вогонь цементом. Цього разу витівку вандалів було знято на приховану камеру. Відео оприлюднила прес-служба Київгазу, передає Львівський портал.

«У ніч проти понеділка сталася чергова спроба спаплюжити Меморіал Вічної Слави. Вандали знову залили цементним розчином Вічний Вогонь.

Минулого разу працівники ПАТ «Київгаз» оперативно розчистили меморіал, а також встановили камеру спостереження. Подачу газу вже відновлено. Відеозапис правопорушення було передано представникам Національної поліції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перший такий інцидент стався 2 тижні тому – 7 листопада.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Львівський геріатричний пансіонат – унікальне місце: воно має у своєму володінні земельну ділянку площею близько 14 гект...

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...