Вічний вогонь у Києві вдруге залили цементом. Цього разу інцидент зафіксували на відео

Цієї ночі, 20 листопада, невідомі вдруге залили Вічний вогонь цементом. Цього разу витівку вандалів було знято на приховану камеру. Відео оприлюднила прес-служба Київгазу, передає Львівський портал.

«У ніч проти понеділка сталася чергова спроба спаплюжити Меморіал Вічної Слави. Вандали знову залили цементним розчином Вічний Вогонь.

Минулого разу працівники ПАТ «Київгаз» оперативно розчистили меморіал, а також встановили камеру спостереження. Подачу газу вже відновлено. Відеозапис правопорушення було передано представникам Національної поліції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перший такий інцидент стався 2 тижні тому – 7 листопада.