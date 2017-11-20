У власність Львова повернуто незаконно вкрадену нерухомість на вулиці Замковій

Львівською місцевою прокуратурою №2, заявлено до Господарського суду Львівської області позов щодо витребування із незаконного володіння нежитлове приміщення по вулиці Замкова, 9 у Львові. Вказане приміщення загальною площею майже 176 кв м вибуло із комунальної власності внаслідок шахрайських дій організаторів так званої «Афери століття». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

«На підставі підробленого розпорядження Галицької районної адміністрації та реєстраційного посвідчення, приватний нотаріус вніс в державний реєстр відомості щодо права власності на приміщення приватної фірми «Грот», яке згодом, на підставі договору купівлі-продажу, перейшло у власність підприємства «К.Р.О.К.-7»», – йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду позову прокурора, суд виніс рішення – витребувати із власності ПП «К.Р.О.К.-7» вказане майно та повернути територіальній громаді Львова.

Крім цього, суд скасував незаконну державну реєстрацію на право власності.

Матеріали досудового розслідування стосовно двох підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України скеровано до суду.

Разом з тим, ще одного підозрюваного оголошено в розшук.

Також, встановлюються інші особи, причетні до протиправної схеми.

Досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями Львівської міської ради триває та перебуває на контролі прокуратури області.

Як відомо, чиновникам Садового закидають причетність до схеми масштабного розкрадання комунальних приміщень. Нещодавно поліція арештувала вкрадені з-під носа чиновників 24 приміщення у Львові.