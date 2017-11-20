У Львові відкрили виставку пам'яті Небесної Сотні

Сьогодні, 20 листопада, у Музеї визвольної боротьби України відбулося відкриття виставки «Революція Гідності. Пам’яті Небесної Сотні», презентація книги Михайла Набитовича «Львівські лицарі Небесної Сотні» та започаткування проекту «День народження Героя Небесної Сотні»: 20 проектів у Музеї визвольної боротьби України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

До відкриття виставки долучилися представники обласної та міської рад, родичі та близькі Небесної Сотні.

Ці світлини були зібрані під час Майдану. Оскільки, багато працівників Львівського історичного музею були учасниками Майдану. І тоді ж почали збиратися експонати. Але багато світлин додалося пізніше.

«Потрапляючи сюди, в цю кімнату, я мав змогу перед відкриттям подивитися декілька фотографій і розпочав свій огляд з «Мирного майдану», де є вуличка, яка є за 7 хвилин звідси, вулиця Беринди, коли все починалося, як і написано з «Мирного Майдану», коли усе розпочиналося зі студентства, то нагадуються ці події. І коли зараз проходимо цими вулицями, то є спогад, але спогад в цих фотографіях, які одна за однією переростають до розгону майдану, до протистояння, до наступних кроків, то згущуються фарби. І це ті фарби, які мають і повинні в сьогоднішніх умовах показувати реальність, в якій ми повинні працювати. Реальність, яка має штовхати до швидших кроків, до якісніших кроків, до того, що в повсякденній праці. Кожен на своєму місці має доводити успішність ту, яку заклали люди ціною найбільшої жертви, яку можна тільки мати.

Велика подяка всім родинам Небесної Сотні. І, звичайно, що є багато викликів, які ми маємо спільно долати, спільно маємо над ними працювати. Але найважливіше – це пам’ять, яка має закладатися в рутинній праці, аби так як сюди, так як на 67, 76 поле можна було прийти і, згустивши фарби, зрозуміти, яким шляхом треба іти, які кроки потрібно робити. Але ці кроки мають бути єдиними»,- зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.