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У Львівській ОДА запевняють, що область готова боротися із сніговими завалами

Дарина Смеречанська

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Снігоприбиральна техніка області готова до роботи в зимовий період. Про це сьогодні, 20 листопада, під час скайп-наради повідомив директор департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Відтак, загалом в області налічують 244 одиниці техніки, які задіють до експлуатаційного утримання у зимовий період 2017-2018 років.

«Для кращої логістики та координації роботи у зимовий період, 217 одиниць техніки оснастили GPS-навігацією» – зазначив Роман Кокотайло.

Додамо, що у Львівській області – 5 дорожніх компаній, які відповідають за зимове утримання автромобільних доріг загального користування.

 

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