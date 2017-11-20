Різниця між 50 і 60км/год дає 80% зменшення смертності, - Аваков

За півтора року в Україні поставлять близько 4 тисяч камер відеофіксації. Про це на своїй сторінці повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба МВС у Facebook.

Міністр внутрішніх справ висловив сподівання, що у грудні Верховна Рада проголосує за закон, який дозволить ввести відеофіксацію правопорушень на дорогах і це дасть можливість істотно знизити смертність на дорогах.

«4 тисячі камер, які будуть поставлені по всій країні за півтора року після прийняття закону у Верховній Раді, сподіваюся, в грудні, призведе до зниження спочатку на 30%, потім на 50% аварійності та смертності», – сказав Арсен Аваков.

Він зазначив також, що зниження допустимої швидкості руху машин в населених пунктах до 50 км / год дозволить істотно знизити смертність на дорогах.

«На думку європейських експертів і міжнародної організації різниця між 50 і 60км / год дає 80% зменшення смертності. І якщо заради цього потрібно буде їздити не 60, а 50 км / год, думаю, що кожен з вас з цим погодиться», – сказав міністр.