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Площу перед пам’ятником Шевченку завершують ремонтувати. Роботи обійшлися у п’ять мільйонів

Дарина Смеречанська

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На площі біля пам’ятника Т. Шевченкові тривають завершальні ремонтні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у Галицькій РА, ремонтні роботи, на замовлення адміністрації, виконує підрядна організація ТОВ «ТЕКО ЛІМЕТЕД». Вартість робіт згідно з проектом – 4 млн. 945 тис. грн.

«На вихідних нам привезли 140 м гранітної плитки. Тому ремонтні бригади працювали в суботу і неділю. За вчорашній день вже виклали 70 м плитки. Також впродовж цього тижня привезуть ще 110 м плитки. Виклавши її, заплановані ремонтні роботи на площі будуть завершені», – розповів Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації.

Нагадаємо, згідно з проектом на площі біля пам’ятка Т. Шевченкові повністю замінено мощення та встановлюють нове гранітне покриття. Площа території, на якій буде вимощено нове покриття, становить 4 810 м2. Усі плити ставлять на морозостійкий клей. Також на площі зроблені пандуси із перилами, а за пам’ятником Шевченкові продовжено велодоріжку.

Фото: ЛМР

 

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